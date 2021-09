Is de afstand Ede-Veenendaal te groot voor leerlingen van de Al Amana school in Ede?

Bedrijfs­pand gesloten na vondst hennepkwe­ke­rij

13 september VEENENDAAL - De gemeente Veenendaal heeft zondagochtend na de vondst van een hennepkwekerij een bedrijfspand gesloten in Veenendaal. Rond 06.30 uur deed een een arrestatieteam een inval in het gebouw. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden.