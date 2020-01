Jan moest bonus inleveren bij UWV, maar krijgt dik 16.000 euro aan donaties: ‘Fantastisch dat zoveel mensen doneren’

VEENENDAAL - Maar liefst 16.596 euro en 80 cent: dat is het bedrag dat is opgehaald voor Jan de Kroon uit Veenendaal. Jan, die bij een supermarkt in Ede werkt, moest zijn jubileumbonus van het UWV inleveren .

Veenendaler Jan de Kroon, die een lichte beperking heeft, was zelfs landelijk nieuws. Dit omdat hij zijn bonus kwijt dreigde te raken aan het UWV. Die bonus wilde de supermarkt hem geven, omdat hij in maart 12,5 jaar in dienst is. Het bedrag moest hij direct inleveren vanwege zijn Wajong-uitkering: extra inkomsten worden daarop gekort. De Kroon werd overladen met cadeaus, maar zelfs die kan hij niet zomaar in ontvangst nemen.

Bewindvoerder Kees den Oudendammer trok aan de bel. Zijn ingezonden brief in de Volkskrant bracht een lawine aan reacties op gang. De Kroon mocht zijn verhaal vertellen in de kranten, op de radio en de televisie waar hij aan tafel zat in de talkshow van Beau van Erven Dorens.

‘Fantastisch nieuws’

,,Ik ga kijken of ik voor Jan iets van een pensioenvoorziening kan regelen’’, reageert de bewindvoerder nu verheugd op het nieuws over het ingezamelde bedrag. ,,Jan zit wel bij een pensioenfonds, maar bouwt vanwege zijn situatie niks op.’’

Den Oudendammer noemt het fantastisch dat ‘zoveel mensen de moeite nemen’ een paar euro te doneren. ,,Ze zeggen: dan neem ik wel twee biertjes minder in de kroeg.’’ Bijna 2000 mensen drukten op de doneerknop. ,,Variërend van 2 tot 20 euro. Jan heeft veel geluk dat deze oproep zo werd opgepakt. Het had ook Piet of Kees kunnen zijn.”