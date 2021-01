Jong, blond, vrouw én vrachtwagenchauffeur: ‘Ik loop er niet als een poppetje bij’

Hoe vaak ze dát al niet meegemaakt, dat ze ergens bij een klant komt en dat die met stijgende verbazing ziet dat een hoogblonde jonge vrouw uit die twintig meter lange vrachtwagencombinatie klimt. ,,Kijk maar uit, want ik doe het vandaag voor het eerst, zeg ik dan tegen die mensen, haha. Of ze vragen of ze mijn vader even moeten bellen. Maar als ze dan zien dat ik net zo goed kan rijden als een man, dan is het gauw over. En als ik niet gelijkwaardig behandeld word, dan laat ik mijn tanden wel effe zien.’’