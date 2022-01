Jonge daders ‘oefenen’ woninginbraken in Veenendaal: opvallende stijging in 2021

Verbeek is de nieuwe teamchef van Veenendaal en hij constateerde dat tegen de trend in het aantal inbraken in Veenendaal is gestegen. Het aantal woninginbraken was namelijk al jaren aan het dalen in de gemeente. In 2018 noteerde de politie nog 243 inbraken en pogingen tot inbraak. Een jaar later zakte dat naar 145 gevallen en in 2020 nog maar 112 (pogingen tot) inbraak.