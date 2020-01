Jonge Veenendalers blijven in cel na beroving mannen via dating app

Carlos op ontdek­kings­reis tussen de grootsten: ‘Ik fiets op mijn hardst als ik plezier heb’

8 januari VEENENDAAL - Hij is net zo upcoming als het niveau van de sport die hij beoefent. Carlos Schreuder maakt de laatste tijd naam in het veldrijden. Nee, hij is geen Mathieu van de Poel. Nog niet in elk geval. Maar met zijn talent zit het wel snor.