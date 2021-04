Jongen (14) in Veenendaal mishandeld door drie jongens

Veenendaal gaat slachtof­fers toeslagen­af­fai­re benaderen of ze hulp nodig hebben

2 april VEENENDAAL - Veenendaal gaat in navolging van Rhenen slachtoffers van de toeslagenaffaire benaderen met de vraag of ze hulp nodig hebben. Telefonisch, zegt wethouder Dylan Lichtenberg. ,,Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen zit te wachten op iemand van de overheid voor de deur.”