Jongen (15) onterecht van school gestuurd en mag weer de les in

Kliko gestolen? Misschien heeft de vuilniswa­gen hem opgeslokt

18 september WAGENINGEN/EDE - De vuilnis is opgehaald, maar tussen het groepje kliko's op de verzamelplaats, vind je je eigen container niet terug. Gestolen? Even bellen met de ACV kan de moeite zijn: kliko's verdwijnen soms per ongeluk in de vuilniswagen.