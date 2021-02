Jongen (17) beroofd van scooter bij station Veenendaal, verdachte vlucht er zonder helm vandoor

VEENENDAAL - Een 17-jarige jongen is maandagmiddag beroofd van zijn scooter op de parkeerplaats van het station in Veenendaal. Het slachtoffer werd door een onbekende jongen bedreigd met een steekwapen en werd gedwongen zijn scooter af te geven.

Dat gebeurde maandagmiddag rond 16.15 uur.

De jongen had rond die tijd een afspraak op het Stationsplein. De persoon op wie hij aan het wachten was, vroeg hem om naar een fastfoodrestaurant in de buurt te komen. Het slachtoffer ging daar met zijn scooter heen, maar op dat moment ging een onbekende voor hem lopen. Daardoor moest de 17-jarige jongen op de rem. Vervolgens werd hij bedreigd met het steekwapen.

Politie deelt signalement

De jongen die hem bedreigde ging er zonder helm met de beroofde scooter vandoor in de richting van het Rembrandspark. De politie heeft een signalement van deze verdachte gedeeld. Het gaat volgens de politie om een jongen van 16 tot 18 jaar oud met een blanke huidskleur van 1.70 tot 1.80 meter lang. Hij droeg een zwart mondkapje en had de capuchon van zijn jas over het hoofd. Hij had een dunne zwarte jas aan, vermoedelijk van het merk Northface, en droeg een zwarte trainingsbroek.

Ook is de politie op zoek naar een getuige. Agenten werden op de Frans Halslaan benaderd door een voetganger die informatie over de verdachte had. ‘Helaas was het onmogelijk de gegevens van deze getuige te noteren', aldus de politie. Wie tips heeft over deze getuige wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Volledig scherm Beroving. Foto ter illustratie © ANP XTRA