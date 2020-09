Jongen zwaargewond bij ongeluk in fietstunnel in Veenendaal

Het incident gebeurde rond 13.00 uur in de fietstunnel tussen de Rembrandtlaan en de Kastanjelaan. Daarbij zijn in ieder geval twee tieners betrokken die op de fiets passeerden.



Een woordvoerder van de politie kon rond 14.00 uur bevestigen dat een jongen ernstig gewond is geraakt en naar het ziekenhuis is gebracht. Een andere jongen is volgens hem ‘aanspreekbaar’.



De traumahelikopter landde bij het de McDonald’s langs de snelweg A12 bij Veenendaal.



De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk, aldus de woordvoerder. Mogelijk is daarbij nog een andere verkeersdeelnemer betrokken maar daarover is momenteel geen zekerheid. Het zou ook kunnen gaan om een valpartij van de fietsende jongens zonder dat er iemand in de buurt was.