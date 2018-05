Jongens uit Buren (15 en 17) melden zich voor straatroof in Veenendaal

Noodkreet gefrus­treer­de politie Veenendaal: 'help ons met deze verwarde man'

19 mei In een emotionele noodkreet op Facebook uiten twee agenten uit Veenendaal hun frustraties over de gebrekkige opvang van verwarde personen. Vandaag zijn ze al 'urenlang' bezig met een man in psychische nood. 'We weten niet wat we met hem aanmoeten'.