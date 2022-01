Jongeren bouwden volgens OM website van ABN Amro na en stuurden Tikkies: werkstraffen voor cybercrime geëist

update Veenendaal blijft last houden van waterlekka­ges: vijfde lekkage binnen 24 uur

VEENENDAAL - Aan het Zuiderkruis in Veenendaal is eind van de middag een waterlekkage ontstaan. Het is de vijfde lekkage binnen 24 uur in de stad. Zeker 290 huishoudens zitten, volgens een woordvoerder van Vitens, zonder water. Door de leidingbreuk is een groot gat ontstaan in het voetpad.

9 januari