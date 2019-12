Jumbo Veenendaal komt met ontwapenende video: ‘Het maken geeft ook een kerstgevoel’

De supermarkt haakt daarmee op lokaal niveau in op de trend in supermarktland om met uitgebreide commercials te komen in de aanloop naar de feestdagen in december. De video is al een behoorlijke hit op de Facebook-pagina van Jumbo Petenbos.

‘Voor amateurs te behappen’

Het idee om een eigen kerstboodschap op te nemen, kwam uit het medewerkersteam. ,,Al snel kwam de optie op tafel om een lipdub op te nemen’’, vertelt ondernemer Wirner van Aanholt. ,,Maar ik wilde eigenlijk net een tandje verder gaan.’’



Zelf zingen dus. ,,Maar wel zo dat het voor amateurs te behappen zou zijn.’’ De melodie werd afgekeken van de kerstcommercial van Jumbo vorig jaar. ,,Daarop is een tekst gemaakt. En er waren allerlei ideeën voor leuke shots, zoals de jongen tussen de mandarijnen.’’

Quote Kerst is weer hier - vandaar dit gebaar - Jumbo Petenbos staat voor u klaar fragment uit Jumbo-kerstvideo

‘Ik loop er ook mee in de winkel’

De zang is apart opgenomen. ,,Met een koor van medewerkers. Dat is gewoon een leuke teambuilding.’’ Van Aanholt zingt ook zelf en schafte speciaal voor de video een ‘fout’ kerstkostuum aan. ,,Ik ga er de komende dagen ook mee in de winkel lopen.’’



De beelden zijn pas dit weekend geschoten, na sluitingstijd. ,,Het was echt heel leuk om te doen, het maken geeft ook een kerstgevoel.’’

‘De mensen gingen echt inslaan’

De manager gaat er vanuit dat de ongedwongen gezelligheid van de video de komende dagen ondanks de drukte te proeven zal zijn in zijn winkel.



,,We hebben natuurlijk ruimere openingstijden gekregen, dat merk je wel. Toen we nog twee dagen dicht waren met kerst, gingen de mensen echt inslaan.’’