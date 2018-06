Juweeltje van Nick (10) uit Veenendaal verkozen tot mooiste amateurdoelpunt

Kinderpara­dijs De Schatkids in Veenendaal is verkocht

19 juni VEENENDAAL - Kinderspeelhal De Schatkids in Veenendaal is verkocht aan Ballorig, een landelijke keten van binnenspeeltuinen. Het speelparadijs aan de Galileistraat gaat per direct over naar Ballorig. Aan de opzet van De Schatkids verandert niets.