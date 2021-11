KAART | 91 (!) besmettingen op één dag: brandhaard Neder-Betuwe kleurt vuurrood

Corona-uit­braak in verpleeg­huis St. Jozef in Lent: ‘Vandaag booster­prik, registra­tie later’

LENT - In verpleeghuis St. Jozef in Lent is corona uitgebroken. Bijna de helft van de 28 bewoners, die vrijwel allemaal gevaccineerd waren, is besmet. Een klein aantal is volgens bestuurder Michel Hodes van RijnWaal Zorggroep ‘flink ziek’. Om het tij te keren, moeten de bewoners volgens hem zo snel mogelijk de derde coronavaccinprik krijgen.

16:39