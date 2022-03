Kansloze middag voor DOVO

In de eerste tien minuten kreeg DOVO een kans via Nick Hak. De bal werd van de lijn gehaald. Even later kopte Simon van Zeelst (voormalig DOVO-speler) de 0-1 binnen. Daarna waren het Wouter Pilon (twee keer) en Joran Schroder, die de stand naar 0-4 tilden. De tweede helft was een verplicht nummer. DOVO was onmachtig en SteDoCo vond het wel best. Trainer Florian Wolf trok het boetkleed aan: ,,De bedachte tactiek stortte ineen na de 0-1. Misschien had ik andere keuzes moeten maken.’’ Dinsdag ontvangt DOVO in Veenendaal de nummer twee van de derde divisie FC Lisse. DOVO blijft op de vijftiende plek.