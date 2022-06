Kapper boven hoogopgeleide: Deze gemeente ging gewoon door met omstreden ‘scorekaart’ voor risico op fraude met bijstand

Raadsleden reageren geschokt op het nieuws. ,,Dit is te gek voor woorden. Je drukt gewoon een stempel op iemand”, aldus SGP-raadslid Theo van Iperen.



Stel je voor: je vraagt een bijstandsuitkering aan. In alle eerlijkheid vul je je gegevens in en beantwoord je vragen van de gemeentemedewerker. De aanvraag wordt goedgekeurd.



Dat is fijn, want een ander inkomen heb je op het moment niet. Maar wat je niet weet, is dat jouw gegevens door de gemeente ook worden ingevoerd in een simpele Excel-sheet die bol staat van de vooroordelen.



Op basis daarvan word je ingedeeld in een profiel. Als je geluk hebt, betekent het profiel dat je door de gemeente wel redelijk met rust gelaten wordt. Maar heb je pech, dan zorgt de profilering ervoor dat jij extra vaak en intensief wordt gecontroleerd op fraude. Dan moet je regelmatig je bankafschriften laten zien, of krijg je onverwachte huisbezoeken.