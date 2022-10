Karel Eckelboom verkoopt al dertig jaar oliebollen in hartje Veenendaal: ‘Ook Nutellabollen en bollen met stukjes stoofpeer’

update 84-jarige passagier uit Leerdam overleden na botsing op A1 bij Voorthui­zen

Op de A1 tussen Stroe en Voorthuizen is zondagavond rond 18.30 uur een ernstig ongeluk gebeurd. Bij een kop-staartbotsing is één van de auto's in brand gevlogen. Een 84-jarige passagier uit Leerdam raakte zwaargewond bij het ongeluk. Zij is later op de avond overleden aan haar verwondingen.

9 oktober