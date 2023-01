Kassa! Politie deelt voor ruim 14.000 euro boetes uit aan filmende ramptoeristen op A1: ‘Voor de likes’

Huurders gezocht voor misschien wel mooiste pand van Utrecht (maar je moet wél diepe zakken hebben)

Met een glas in de hand vanuit een daktuin genieten van het uitzicht over de stad Utrecht? Het zou in de toekomst zomaar kunnen op de bovenste etage van het voormalige pand van boekhandel Broese. De zoektocht naar één of meerdere huurders voor het gebouw is begonnen. Het imposante pand moet volgens wethouder Dennis de Vries ‘een gebouw voor iedereen worden’.

