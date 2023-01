Kater Prins Hendrik woont al zeker vijftien jaar op sportpark Panhuis: ‘Hij heeft volgens mij een geweldig leven’

Voorleesda­gen van start: Douwe Bob schenkt koffie, leest voor en zingt kinderlied­je in bieb aan de Neude

Overal in het land wordt vandaag voorgelezen uit het prentenboek Maximiliaan Modderman geeft een feestje en in de centrale bibliotheek aan de Neude in Utrecht ging zanger Douwe Bob er eens goed voor zitten.

