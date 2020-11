Kees van der Staaij vol lof over video van Veenendaalse leerlingen: ‘Prachtig verhaal’

VIDEOVEENENDAAL - SGP-leider Kees van der Staaij is onder de indruk van een recente video van leerlingen van het Veenendaalse Ichthus College. In het filmpje wordt door kinderen hun dankbaarheid over tal van zaken uitgesproken.

Kees van der Staaij noemde de Veenendaalse video woensdag in zijn bijdrage tijdens een plenair debat in de Tweede Kamer. De video is volgens hem een ‘prachtig verhaal van al die dingen die ook goed gaan, ondanks al het verdrietige, vervelende, beperkende en nare wat er is.’

In het filmpje, samengesteld door Hervormd JeugdWerk en Puntuit en te zien op YouTube, spraken de leerlingen van het Ichthus College over dankbaarheid. Dat deden ze volgens Van der Staaij met een ‘stralend gezicht’. ,,Ze vertelden dat ze dankbaar waren dat ze in een land konden leven zonder oorlog, dat ze fijne vrienden hadden, dat ze goede cijfers konden halen.”

Dankdag

De video sluit volgens Van der Staaij aan bij de traditie van de dankdag voor gewas en arbeid, begin november, waar hij veel waarde aan hecht. ,,Ik besef weer hoe mooi het is om vaste tijden te hebben om, in goede en slechte tijden, stil te staan bij het goede wat er ondanks alles nog te vinden is”, aldus het langst zittende lid van de Tweede Kamer.

Rector Jaap van Dam van het Ichthus College is blij en verrast met de aandacht van de SGP voor ‘zijn’ school. ,,De video is op sociale media verspreid. Iemand heeft het daarna doorgestuurd naar Van der Staaij, met de opmerking dat het mogelijk stof ter inspiratie is voor een toekomstige toespraak in de Tweede Kamer. Ik dacht natuurlijk niet dat het ook meteen raak zou zijn.”

Van Dam noemt de bijdragen van de leerlingen ‘oprecht’ en in sommige gevallen ook ‘opvallend’. ,,Enkelen spraken uit dat ze dankbaar zijn om naar school te gaan. Dat is bijzonder om te horen. De video laat zien dat niet alles kommer en kwel is. De leerlingen tellen hun zegeningen.”

Volledig scherm Kees van der Staaij (SGP) in de Tweede Kamer tijdens een debat. © ANP