Kennismaken met de rechtse directe tijdens de Veenendaalse Sportweek

Niets vanwege corona

De Sportweek begon twee jaar geleden omdat er vanwege corona niets te doen was voor de kinderen. ,,De bijbelweek niet en ook het bouwdorp niet. Altijd grote evenementen voor de Veenendaalse kinderen in de laatste week van de zomervakantie", zegt Van Ginkel. ,,Omdat we de kinderen toch iets wilden bieden, zijn we begonnen met de Sportweek.”

Lid worden van club

De ruim tweehonderd deelnemertjes vormen een mooie bron van nieuwe leden van de sportverenigingen. ,,Wij bieden de clubs een podium. Hier kunnen de kinderen proeven of een sport iets voor hen is. Ons doel is om kinderen in beweging te laten komen. Dat lukt goed. Sommige clubs delen tijdens de Sportweek flyers uit. Of ze ook veel nieuwe leden krijgen, houden we niet bij.”