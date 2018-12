Kerststress bij de pakkettenleveranciers

Veenendaal gaat afvalproef Ede onderzoe­ken

19 december VEENENDAAL - Flatbewoners die hun groente- en fruitafval plus etensresten (GFE) apart en gratis aan kunnen bieden. Ede doet er al een proef mee. En Veenendaal gaat nu onderzoeken of dat bij de Veenendaalse flats ook mogelijk is.