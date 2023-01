Keuzevrijheid bij een bezoek aan de voedselbank: ‘Zo ervaren mensen weer de regie over hun eigen leven’

Gerrit Bulten geeft de strijd tegen de komst van windmolens nog niet op: ‘Eerst zien dan geloven’

Dankzij de wespendief komen er voorlopig geen nieuwe windturbines bij op de Veluwe. Ook de geplande windmolens in de gemeente Ede staan on hold. Toch was het geen feest bij Gerrit Bulten. De woordvoerder van verschillende clubs tegen de komst van windturbines in de gemeente Ede en zijn medestanders hebben op zijn zachtst gezegd iets van wantrouwen jegens de overheid.

5 januari