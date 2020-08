Kevin uit Veenendaal vond twee stukken plastic in braadworsten van de supermarkt

,,Ik begrijp niet hoe dat plastic in die worsten terechtgekomen is’’, vraagt Kevin (32) zich af. ,,Het zat ook in twee verschillende worsten, op praktisch dezelfde plek aan het uiteinde.’’ Kevin kocht de braadworsten bij de Lidl aan de Stuivenbergheem in Veenendaal. ,,Het is ook geen verpakkingsmateriaal, want het heeft een totaal andere kleur. Een beetje blauw en groenig.’’



Reden genoeg voor Kevin en zijn vrouw om contact op te nemen met de klantenservice van Lidl. ,,We hebben direct gebeld, maar dan moet je wachten op een mailtje. Of ze verwijzen je door naar de winkel, zodat je een nieuw pakje of je 2,50 euro terug kunt krijgen.’’ Maar daar gaat het Kevin niet om. ,,Voor hetzelfde geld hadden we het ingeslikt.’’