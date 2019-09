Kinderen op moskeescholen in Ede en Veenendaal leren dat ongelovigen doodstraf verdienen

Ook leren ze zich af te keren van de Nederlandse samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van NRC en Nieuwsuur. Deze twee nieuwsmedia bekeken meer dan zestig uur aan video’s van lessen die de organisaties zelf online zetten, onder meer op Facebook en op YouTube. Ook vroegen de redacteuren organisaties naar hun lesmateriaal.

Fundamentele stroming

Salafisme is een fundamentele stroming binnen de islam. De meeste van die moskeescholen - het zijn er meer dan vijftig - zitten in de Randstad en dan met name Amsterdam. Dichterbij huis zitten er twee in Veenendaal en twee in Ede. Een van de predikers die daar actief is, is dertiger Mohammed Rani. Hij noemt zichzelf Aboe Aicha.



Aboe Aicha leert kinderen dat afvalligen de dood verdienen. Hij verheerlijkt de oorlogen die moslimleiders in het verleden hebben gevoerd om de islam te verspreiden. En zou zelfs Veenendaalse jongeren oproepen zich klaar te maken voor vertrek.



In een fragment dat NRC heeft geselecteerd, vertelt hij kinderen dat ze niemand prettige kerstdagen mogen wensen. Want dat zou inhouden dat je er tevreden mee bent dat de God van christenen een zoon heeft. ‘Maar Allah heeft geen zoon, Allah heeft geen zoon nodig!’ Je kunt nog beter iemand feliciteren met een moord, dan met kerst.

Kerst is verboden

,,Kerst is verboden. Dat is een uitspraak van geleerden’’, reageert Aboe Aicha. Dat doet hij in een videoboodschap die hij heeft geplaatst op de Facebookpagina van Centrum Ar-Rahmah-Veenendaal waar hij nu les geeft. ,,Daar is geen discussie over’’, zegt hij.



De prediker zegt te staan achter alles wat hij zegt. Tenzij het islamitisch onjuist is. ,,Al is het wel belangrijk dat de context erbij komt. Ze halen 10 seconden uit een les van twee uur. Ik laat mij niet klein maken door kranten en een televisieprogramma. Zij hebben niet te bepalen wat ik wel en niet mag zeggen.’’

Marokaanse moskee