Kleine 1300 bomen hoeven niet om in Veenendaal bij kabelgraven door een beetje slim te plannen

Zeven mensen betrapt op rijden onder invloed in Lunteren: ‘Grootste probleem van het buitenge­bied’

LUNTEREN - Rijden onder invloed van drugs of alcohol; de politie had het er afgelopen weekend druk mee in het buitengebied van Lunteren. Zeven mensen zijn betrapt en drie hiervan zijn hun rijbewijs kwijt.

18 januari