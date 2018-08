Kroegbaas tegen café-schutter: 'Kom praten, maar laat je pistool thuis'

In de nacht van zondag op maandag werd het Veenendaalse café aan de Markt onder vuur genomen. Daarop besloot burgemeester Piet Zoon de zaak twee weken te sluiten. Eigenaar Tamminga beantwoorde dinsdagavond op Facebook vragen over de meest recente beschieting .

Jongens en meisjes

Dit moet ophouden!

Volgens Tamminga bepaalt de beschieting de sfeer in de hele stad. Daarom roept hij de schutter op in gesprek te gaan. ,,Kom langs, kom praten, laat je pistool thuis en vertel wat je wil. Misschien zeg ik wel ja. Maar dit moet ophouden!’’

Tamminga beschrijft wat op de videobeelden van de beschieting te zien is. Om 0.50 uur komt iemand de Markt op, trekt een pistool, schiet en is 5 seconden later weer weg. ,,Het is een effectieve manier. De dader is lastig te vinden. Met behulp van de maatregel van de burgemeester krijgt de schutter zijn zin: door de kogels moeten wij twee weken sluiten.’’