Kwart minder deelnemers triatlon Veenendaal: ‘Over hele linie loopt belangstelling terug’

Begin deze week stond de teller op 650. Barel denkt dat het aantal nog stijgt naar circa 700. De inschrijvingstermijn is verlengd tot zaterdag. Het Veenendaalse evenement is een monument in de triatlonwereld. Sportpark De Groene Velden vormt het epicentrum van de wedstrijd, die op zaterdag 27 augustus wordt gehouden.