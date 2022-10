Lange rijen en fakkels op het veld, maar derby GVVV-DOVO verloopt rustig

Lucas (8) is dribbelko­ning met zijn omgekeerde rollator: ‘Als ik vaker voetbal, word ik nóg beter’

Lucas Schipper (8) is gek op voetbal. Een balletje trappen en erachteraan rennen lukt alleen met zijn omgekeerde rollator als hulpmiddel. Was het maar alvast zaterdag. Dan is er een clinic framevoetbal in zijn woonplaats Veenendaal. Hij kan haast niet wachten.

23 september