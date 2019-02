Leerlingen protesteren op schoolplein tegen nepscholieren van RTL-programma: ‘We zijn bedonderd’

Update/videoOnder leerlingen van het Christelijk Lyceum Veenendaal (CLV) is grote verontwaardiging ontstaan over de inzet van ‘nepleerlingen’ voor een tv-programma van RTL. Vanochtend stonden honderden leerlingen uit protest op het schoolplein om hun ongenoegen te laten blijken. ,,We zijn bedonderd door de schooldirectie”, laat een anonieme leerlinge weten aan deze krant. De leerlingen zijn vroegtijdig naar huis gestuurd vanwege de veiligheid. Er zouden leerlingen van andere scholen op pad zijn om mee te protesteren.

De ophef ontstond gisteren toen bekend werd dat RTL bezig was een realityserie op te nemen op het CLV, waarbij vijf nieuwe leerlingen de hoofdrol speelden. Dit waren alleen geen echte leerlingen, maar acteurs. Alleen de schoolleiding was hiervan op de hoogte, leerlingen en leraren níet. RTL heeft de opnames inmiddels stopgezet.

Vanochtend stonden opeens honderden boze leerlingen op het schoolplein, laat een andere leerlingen weten aan deze website. „Er is veel onrust op school. Iedereen is boos. Maar inmiddels is iedereen weer naar de les gestuurd.”

‘Veel spanning’

Volledig scherm Protest op het schoolplein van het Christelijk Lyceum Veenendaal na ophef over een tv-programma van RTL © Anoniem Het lijkt erop dat het een spontaan protest was, waarbij de rest van de school zich aansloot. Volgens een leerlinge werd er ook vuurwerk afgestoken op het schoolplein. „Er zijn hier ook allemaal cameraploegen. NOS, SBS6, Jeugdjournaal. Dat geeft veel spanning.”



„Veel mensen protesteren nu omdat wij het niet normaal vinden wat er is gebeurd. Wij wisten er niks vanaf en het ging zelfs zo ver, dat een klasgenoot de acteur mee naar huis van voor een potje FIFA”, vertelt een CLV’er anoniem aan deze website.

Onacceptabel

Eerder reageerde minister Arie Slob van Onderwijs al met veel ongeloof op de actie van RTL om nepleerlingen in te zetten op de school in Veenendaal. ,,Je gelooft je ogen niet. Als dit waar is, is het niet acceptabel,” zei Slob vanochtend in het tv-programma Goedemorgen Nederland op NPO1. Hij vindt het vooral niet goed dat leerlingen en docenten niet op de hoogte waren. ,,Dat moet je niet doen volgens mij.”

Kim Koppenol namens RTL: ,,Het doel van ons programma was om een beeld te schetsen van een middelbare school anno 2019. Daarbij wilden we ook de problematiek laten zien waar leraren en leerlingen tegenwoordig tegenaan lopen. We hebben vijf mensen uitgekozen die zelf te maken hebben gehad met persoonlijke problemen tijdens hun middelbare schooltijd.”