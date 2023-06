Lekker weer in Veenendaal vandaag

met video Deze oude bekende keert terug in Oosterbeek: ‘Het wordt net zo'n icoon als dat het ooit was’

De trolleybus keert terug in Oosterbeek. Connexxion is deze donderdag begonnen met de uitbreiding van het netwerk dat nodig is om de nieuwe bus, de trolley 2.0, vanaf begin volgend jaar te laten rijden van Arnhem naar Wageningen. ,,De nieuwe trolley wordt misschien net zo'n icoon als de oude ooit was.’’