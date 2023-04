Leuk om te weten: zoveel paaseitjes eten Veenendalers per jaar

Woningmarkt Veenendaal Geen interesse in miljoenen­pand, wel in apparte­ment van twee ton: ‘Echte gekte op woning­markt is voorbij’

Hoe staat het ervoor met de huizenmarkt in Veenendaal? Afgelopen weekend trok de jaarlijkse Open Huizen Dag van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) veel potentiële kopers naar aangeboden woningen in de stad. Waar de eigenaar van een goedkope flatwoning bezoek bij de vleet ontving, was er weinig animo voor een appartement van meer dan een miljoen.