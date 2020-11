Levens twee gezinnen verwoest: werkstraf geëist tegen man (50) die - onverzekerd om geloof - Veenendaalse doodreed

Politie houdt zoekactie langs A12 in de hoop nieuwe aanwijzin­gen te vinden van schietinci­dent Veenendaal

4 november Tientallen agenten hebben vandaag onderzoek gedaan in de berm langs de A12 tussen Zeist en Woerden. De aanleiding is een schietincident dat plaatsvond op 9 oktober op de Van Manenerf in Veenendaal. Daar werd een bewoner beschoten en raakte gewond.