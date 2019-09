Lichtgewonde bij brand in Veenendaals restaurant

Onderzoek: Veenenda­ler betaalt liever zelf wat meer dan versoberde voorzienin­gen in zorg

10 september VEENENDAAL Veenendalers betalen in meerderheid liever zelf wat meer voor hulpvragen in de zorg dan dat ze een versobering willen van de huidige voorziening. Dat is een uitkomst van een onderzoek dat de gemeente uit liet voeren in verband met de ontwikkelingen in het sociaal domein.