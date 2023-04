Liefdevolle Evert (1950-2023) was nog lang niet klaar met leven

Zoveel hondenbe­las­ting betaal je in jouw gemeente (en de verschil­len zijn groot)

In de provincie Utrecht zijn grote verschillen tussen gemeenten als het gaat om de hondenbelasting. Zo ben je in De Bilt meer dan honderd euro kwijt voor het bezit van een viervoeter, maar in Nieuwegein is de belasting juist afgeschaft. En wie denkt dat de gemeentelijke heffing leidt tot schonere stoepjes heeft het mis. Want, zo stellen onderzoekers: belasting zorgt juist voor méér ontlasting.