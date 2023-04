Lintjesregen in theater Lampegiet: deze 14 Veenendalers kregen een Koninklijke onderscheiding

De gemeente Veenendaal is weer een rits Ridders en Leden in de Orde van Oranje-Nassau rijker. Elf inwoners ontvingen woensdagmiddag in theater Lampegiet een lintje uit handen van burgemeester Gert-Jan Kats. Drie anderen verblijven tijdelijk in het buitenland en ontvangen de bijbehorende lintjes op een later tijdstip.