Lunchen op de ‘snackstrip’ van Veenendaal: ‘Paar keer per jaar moet kunnen’

UPDATE/VIDEO Schade aan showroom Superkeu­kens valt mee, loods achter het bedrijf wel verloren gegaan

29 augustus VEENENDAAL - Nu de brandweer is vertrokken en het gebouw is vrijgegeven, is duidelijk hoe groot de schade is bij Superkeukens in Veenendaal en de loods achter het bedrijf. Die loods werd in de nacht van woensdag op donderdag getroffen door een grote brand.