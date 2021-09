Maak kennis met een US Open-sensatie uit Veenendaal: ‘Dat hij nog bij zijn ouders woont, zegt misschien wel iets’

Toen Paul Haarhuis in 1989 op de US Open tennislegende John McEnroe uitschakelde, kreeg hij na afloop de vraag waar hij vandaan kwam. ,,I am from Mars”, reageerde de voormalig toptennisser en huidig Daviscup-captain gevat. Zijn uitspraak leverde ‘Harhoes’ - zo sprak McEnroe zijn naam uit - direct een cultstatus op.



Botic van de Zandschulp is hard op weg in de voetsporen van Haarhuis te treden. Niet alleen omdat zijn achternaam ook voor veel Amerikanen een tongbreker is; de Veenendaler beleeft in 2021 zijn doorbraak in de tenniswereld.