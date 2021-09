Maakte slachtoffer van racistisch geweld het nu zelf te bont? ‘Ongelooflijk irritant gedrag’

Was het etnisch profileren? Racisme van de politie? Of heeft Brailey K. uit Veenendaal, die eerder in het nieuws kwam als vermeend slachtoffer van racistisch geweld, het zelf te bont gemaakt? Die lijn daartussen is dun, bleek in de rechtbank, waar de 23-jarige als verdachte ‘voor het hekje’ stond.