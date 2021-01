Maaltijdbezorger op scooter verwondt been bij botsing met auto in Veenendaal

Quiz in plaats van gala: Wie wordt morgen de ‘sportken­ner’ van Veenendaal?

8 januari VEENENDAAL Het jaarlijkse sportgala in Veenendaal gaat niet door, maar het afgelopen sportjaar gaat niet helemaal in stilte voorbij. In plaats van het gala er is nu zaterdag de Veenendaalse Sportquiz.