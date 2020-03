Man (21) voor vierde keer betrapt op rijden zonder rijbewijs, voor tweede keer auto afgepakt

Geen censuur in Veenendaal­se bushokjes: reclame voor omstreden datingsite toegestaan

25 maart VEENENDAAL - De gemeente Veenendaal wil geen censuur toepassen op reclame-uitingen in bushokjes. De SGP had gevraagd advertenties van Second Love van de haltes te weren, maar het gemeentebestuur heeft dit verzoek afgewezen. Buurgemeente Rhenen deed onlangs de gewraakte reclamecampagne wel in de ban.