Man (43) uit Veenendaal stalkte ex en maakte TikTok-account aan op haar naam: 120 uur werkstraf

Veenendaal is voor één euro een brug armer

7 oktober VEENENDAAL - Veenendaal is een bruggetje armer en Leiden is er eentje rijker. Donderdag in de vroege ochtend is de voetgangers- en fietsbrug bij de Erasmusstraat verwijderd. Hij krijgt een tweede leven in Leiden. Veenendaal verkocht de brug voor één euro.