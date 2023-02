Man (51) drie jaar cel in voor seksueel misbruik stiefdochter in Veenendaal

Een 51-jarige man is woensdag door de Utrechtse rechtbank veroordeeld tot drie jaar celstraf voor het jarenlange seksueel misbruik van zijn stiefdochter in Veenendaal. Vanwege de ernst van de feiten zag de rechtbank geen reden om van de eis van de officier van justitie af te wijken.

De rechtbank acht bewezen dat de verdachte – inmiddels woonachtig in Zeewolde – zijn stiefdochter zes jaar lang stelselmatig heeft misbruikt, vanaf haar twaalfde tot haar zeventiende jaar. Aanvankelijk betastte hij haar in een tent als ze samen ’s nachts gingen vissen, later misbruikte hij haar in het tuinhuisje achter de woning. Vanaf haar zestiende zou hij haar ook regelmatig cocaïne of xtc hebben gegeven voordat hij seks met haar had.

Consistent, gedetailleerd en betrouwbaar

De verdachte ontkent de beschuldigingen, maar de rechtbank vindt de verklaringen van het slachtoffer consistent, gedetailleerd en betrouwbaar. Bovendien stonden op zijn computer thumbnails van verwijderde filmpjes met seksuele handelingen. Op een daarvan waren de voeten van het meisje te zien, in combinatie met een mannelijk geslachtsdeel en een deel van een tatoeage. Die tattoo vertoonde een ‘behoorlijke gelijkenis’ met een tatoeage op het lichaam van de verdachte. Daarnaast verklaarde de moeder van het slachtoffer over de voetenfetisj van de man.

Vertrouwensband

De rechtbank verwijt de verdachte onder meer dat hij ‘op geraffineerde wijze’ te werk is gegaan door een vertrouwensband met zijn stiefdochter te creëren en haar zijn handelen als normaal te laten beschouwen. ‘Daarbij heeft verdachte zijn eigen behoeften voorop gesteld en volstrekt geen aandacht gehad voor de zorg en aandacht die zijn stiefdochter nodig had en de schade die zijn gedrag heeft veroorzaakt voor haar (seksuele) ontwikkeling’, concludeert de rechtbank.

Ook toonde de man tijdens de strafzaak geen enkel blijk van berouw of inzicht in de ernst van de feiten. ,,Hij heeft vooral naar voren gebracht dat hijzelf zich gekwetst voelt in deze situatie en dat juist hém alles is afgepakt. Dit neemt de rechtbank in strafverzwarende zin mee”, aldus het vonnis.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.