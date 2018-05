Man (52) ernstig gewond na aanrijding met motorscooter in Veenendaal

VIDEO 'Pang! Pang! Pang! Gemaskerde schutter was na 5 seconden weg

3 mei VEENENDAAL - De schutter die het Veenendaalse Café het Dak van de Markt onder vuur nam, had zijn gezicht bedekt, droeg een capuchon en was binnen 5 seconden weer weg. ,,Om 02.31 uur trok hij een pistool. Hij ging een meter voor de deur staan. Het was 'pang pang pang!' en weg was hij’’, zegt Sytse Tamminga, eigenaar van het café.