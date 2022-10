Man (53) uit Veenendaal overleden bij groot ongeluk in Biddinghuizen, ook vrouw uit Dronten slachtoffer

Een boerendorp als het nieuwe New York van de Vallei: ‘De Vinexwijk is eindig’

Het Achterberg van de toekomst is een metropool. Althans, in de visie van Huibers van Weelden Architecten uit Veenendaal. Het ontwerp dat zij maakten van ‘het New York van de Foodvalley’ is vrijdag gepresenteerd op de architectuur biënnale in Rotterdam.

17 oktober