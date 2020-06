Man beroofd van sieraad in Veenendaal na bedreiging met ‘steekvoorwerp’, verdachten zijn spoorloos

‘Naïeve’ man (53) was wel degelijk betrokken bij drugslab in Veenendaal, maar hoeft niet terug de cel in

8 juni Koenraad de W. uit Breukelen (53) hoeft niet terug de cel in voor betrokkenheid bij een enorm drugslaboratorium in Veenendaal. Volgens de rechtbank was hij weliswaar huurder van de ruimte, maar was hij niet de spil in de opslag en productie van drugs.