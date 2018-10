Man die tbs-kliniek ontvluchtte en overval pleegde moet nu eerst de cel in

VEENENDAAL – Een ontsnapte tbs’er die in augustus 2017 een Zeeman-filiaal in Veenendaal en een winkel in Rotterdam overviel, is dinsdag door de Utrechtse rechtbank veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Er was twee jaar celstraf en een nieuwe tbs-maatregel geëist.

De verdachte overviel de Zeeman in winkelcentrum De Ellekoot op donderdagmiddag 24 augustus rond vijf uur. Onder bedreiging van een mes dwong hij de twee winkelmedewerksters om de kassa te openen en de inhoud in een tasje te doen. Nadat de man zelf ook nog een graai in de kassa had gedaan, verdween hij met in totaal 345 euro. Met het geld kocht de man kleren, een tent en een slaapzak om ‘buiten te overleven’.

tbs-kliniek

Op zijn vlucht maakte de man drie dagen later nog eens 150 euro buit bij een overval op een Wibra-winkel in Rotterdam. Hij werd de volgende dag door agenten op straat herkend en aangehouden. De verdachte was vorig jaar op 17 augustus ontsnapt uit een tbs-kliniek in Nijmegen, waar hij voor behandeling verbleef wegens het plegen van gewapende overvallen. In 2016 was hij al eens gevlucht uit een andere tbs-kliniek. Ook toen pleegde hij op de vlucht een overval.

De rechtbank vond het niet nodig om de verdachte een nieuwe tbs-maatregel op te leggen omdat de oude tbs-maatregel nog steeds van kracht is en deze onlangs zelfs nog met twee jaar is verlengd. De man zit sinds zijn aanhouding ook weer in een tbs-kliniek.

Genoegdoening

Hoewel deskundigen meenden dat een celstraf deze tbs-behandeling zou doorkruisen, kon volgens de rechtbank niet van een gevangenisstraf worden afgezien. Daarvoor waren de feiten te ernstig. ,,Ter genoegdoening van de slachtoffers hoort een celstraf te volgen”, aldus de rechter. Als de verdachte de opgelegde gevangenisstraf heeft uitgezeten, moet hij weer terug naar de tbs-kliniek om zijn behandeling voort te zetten.