Man die Veenendaals café beschoot, deed week eerder ook poging

Bobbie Traksel: ik spijbelde vroeger voor Veenendaal-Veenendaal'

5 juni VEENENDAAL - Bobbie Traksel won in 2002 de profkoers Veenendaal-Veenendaal. Zestien jaar later gaat hij aan de slag als koersdirecteur. De geboren Tielenaar heeft er zin in.