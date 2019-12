Man gewond bij schietpartij in Rhenen; verdachte man aangehouden

De hulpdiensten kregen een eerste melding vanaf tankstation Esso Express op de Rondweg-Oost in Veenendaal. Het slachtoffer is na de schietpartij daar naartoe gegaan. Een woordvoerder van de politie Utrecht weet niet of de man zelf contact opnam met de hulpdiensten, of een omstander.



Hulpdiensten zijn even na twee uur opgeroepen naar de Rondweg-Oost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een woordvoerder van de politie weet niet hoe het met de man gaat.



Een traumahelikopter die is opgeroepen, is later weer afgezegd. Aanvankelijk was er overigens een melding van een aanrijding met letsel aan de Rondweg-Oost.