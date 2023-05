Man kruipt (opnieuw) onder invloed achter het stuur, politie Veenendaal neemt auto in beslag

Een automobilist reed slingerend over de Rondweg-Oost in Veenendaal. Reden voor de politie om in te grijpen. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder meerdere soorten drugs had gebruikt. De man is aangehouden en zijn auto werd in beslag genomen.